Brasil derrota Argentina e segue líder na Liga das Nações Masculina

"Jogar contra a Argentina nunca é fácil. A gente sabia que ganhar de 3 sets a 0 seria difícil. A gente foi muito bem: começamos mal, mas depois melhoramos, buscamos [recuperar] no saque, que é uma coisa que a gente tem treinado bastante, então isso mostra que a gente está no caminho certo. Estamos evoluindo, momento altos e baixos, mas tenho certeza que quando a gente chegar lá na final a gente já vai ter achado o nosso nível”, projetou o oposto Alan, maior pontuador da partida, com 20 acertos.