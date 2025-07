Liga das Nações de Vôlei: Brasil vence Polônia e assume vice-liderança

A seleção brasileira feminina de vôlei assumiu nesta sexta-feira (11) a vice-liderança da Liga das Nações, ao derrotar a Polônia por 3 a 1 (25/22, 25/21, 21/25 e 25/22) em Chiba (Japão), no penúltimo confronto da primeira fase. Invicta, a Itália desponta no topo da tabela. Já classificado à fase final, o Brasil soma agora 10 vitórias em 11 jogos - o único revés foi exatamente para a equipe italiana. A amarelinha busca o título inédito na Liga das Nações.

As brasileiras encaram as japonesas no domingo (13), às 7h20 (horário de Brasília), em confronto de encerramento da primeira fase (classificatória) da competição. A equipe asiática ocupa a terceira posição na tabela.

Ao falar da partida, a capitã Gabi, maior pontuadora da partida com 24 acertos, foi solidária à ponteira Ana Cristina, que lesionou o joelho esquerdo durante o jogo contra a França, na quinta (10).