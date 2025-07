Brasil bate Bulgária e avança à fase final da Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei assegurou a classificação antecipada à etapa final da Liga das Nações, ao superar a Bulgária por 3 sets a 1 (25/21, 27/29, 25/10 e 25/19) nesta quarta-feira (9), em Chiba (Japão). A equipe busca o título inédito na competição. Com a vitória na abertura da terceira e última semana da primeira fase, as brasileiras carimbaram a vaga a três rodadas do fim da etapa classificatória.