Fluminense encara Chelsea por vaga na final do Mundial de Clubes

Único time brasileiro nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, o Fluminense encara o Chelsea (Inglaterra) na tarde desta terça-feira (8), em Nova Jersey, pela classificação inédita à decisão do título. O jogo no MetLife Stadium, com capacidade para 82,5 mil torcedores, terá início às 16h (horário de Brasília).

O Tricolor carioca, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, entra em campo com ao menos duas modificações em relação ao time que venceu o Al-Hilal (2 a 1) na última sexta (4). O lateral-esquerdo Freytes e o volante Martinelli estão suspensos por terem levado o segundo cartão amarelo no último jogo. O treinador deve optar pelo canhoto Renê na lateral-esquerda e pelo volante Hércules no meio-campo. O jovem piauiense foi decisivo nos jogos anteriores (Inter de Milão e Al-Hilal), quando balançou as redes ao deixar o banco de reservas no segundo tempo. Nesta terça, Hercules pode começar a partida contra o Chelsea como titular do Tricolor.

"É um jogo de xadrez. Estudei bastante o adversário, da mesma forma que eu tenho certeza que eles estudaram o Fluminense. Será um jogo de paciência, você não pode se jogar para dentro do adversário nos primeiros minutos, como temos jogado essa Copa do Mundo. É muito perigoso, justamente pelo esquema que o Chelsea usa durante as partidas. Então, nós vamos tomar nossos cuidados e é lógico que vai ser muito importante ter a posse de bola, principalmente no horário do jogo, com um calor insuportável. Se se você ficar correndo atrás do adversário, se você não tiver essa posse, o desgaste é muito grande. Então vamos procurar neutralizar as principais jogadas do adversário. Quando ficar com a bola, jogar. A gente tem respeito pelo Chelsea, mas é um jogo de xadrez. Será uma partida de poucas oportunidades e quem aproveitar melhor com certeza vai ser vencedor”, pontuou o treinador.

O Fluminense fez a melhor campanha no Mundial entre as quatro equipes brasileiras – Botafogo, Flamengo e Palmeiras ficaram pelo caminho. Uma vitória simples contra o Chelsea garante o time carioca na grande final, no próximo domingo (13), contra o vencedor da outra semi - Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentam na quarta (9). Em caso de empate nos 90 minutos, haverá prorrogação e, se persistir a igualdade no placar, a classificação será definida em cobrança de pênaltis.

Do lado do Chelsea, o treinador italiano Enzo Maresca também não poderá contar com todo o elenco. Além do centroavante Liam Delap e do zagueiro Levi Colwill, que cumprirão suspensão por terem recebido o segundo amarelo no duelo contra o Palmeiras, o meia-atacante Romeo Lávia segue lesionado.