Botafogo oficializa contratação de Davide Ancelotti como novo técnico

O italiano Davide Ancelotti, de 35 anos, é o novo treinador do time masculino de futebol do Botafogo . O clube oficializou na tarde desta terça-feira (8) a contratação até o final de 2026 do filho e auxiliar técnico de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Davide Ancelotti assume o comando do time carioca no lugar do treinador português Renato Paiva, demitido na última semana após a eliminação nas oitavas de final do no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, com derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

O Botafogo será o primeiro time de Davide como técnico principal. As últimas experiências dele foi como auxiliar técnico na seleção brasileira e também em clubes europeus. Davide começou sua trajetória profissional em 2012, como preparador físico, atuando junto com o pai no Paris Saint-Germain (PSG) e depois no Real Madrid. Em 2016, já como auxiliar técnico, Davide acompanhou Carlo Ancelotti no Bayern de Munique. Depois também seguiu como auxilar técnico nas passagens de Carlo Ancelotti pelo Napoli, Everton e Real Madrid.