Santos, Atlético-MG e Botafogo voltam à elite do Brasileirão Feminino

Rebaixados no ano passado, Santos, Atlético-MG e Botafogo estão de volta à Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. O trio alvinegro garantiu o acesso neste sábado (5), com as respectivas classificações para as semifinais da Série A2 (segunda divisão).

O quarto e último clube a conquistar um lugar na elite será conhecido neste domingo (6), no duelo entre Fortaleza e Minas Brasília, que jogam às 15h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

As Leoas do Pici, que podem estrear na Série A1, têm a vantagem do empate, já que venceram a ida por 2 a 1 no Bezerrão, no Gama (DF). As brasilienses, que não disputam a primeira divisão desde 2021, têm de ganhar por dois ou mais gols de diferença.

Os duelos de ida e volta valendo lugar na final da Série A2 ainda serão agendados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A previsão, conforme o calendário base do torneio, é que ocorram no segundo e no terceiro fim de semana de agosto.

Pênalti

Dono da melhor campanha geral desta Série A2, o Santos recebeu o Ação-MT na Vila Belmiro. Como ganhou o jogo de ida por 1 a 0 no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), o time paulista poderia se classificar às semifinais com um empate no litoral paulista.