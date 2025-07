Vila Nova vence nos pênaltis e vai à final do Brasileirão Feminino A3

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As equipes vinham de 3 a 3 no jogo de ida do confronto, há duas semanas, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Ambas estão asseguradas no Brasileirão Série A2 (segunda divisão) do ano que vem, por terem alcançado as semifinais. Nas quartas, o Vila Nova passou pelo Operário-MS, enquanto o Itabirito venceu o Pérolas Negras.

Na final, as Tigresas terão pela frente o ganhador de Atlético-PI e Doce Mel, que fazem a segunda partida neste domingo (6), às 18h15 (horário de Brasília), no Albertão, em Teresina. As anfitriãs venceram a ida no Waldomirão, em Jequié (BA), por 3 a 0 e se classificam mesmo se perderem por dois gols de diferença. As baianas têm de vencer por quatro ou mais gols de saldo. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O Itabirito saiu na frente aos 13 minutos do primeiro tempo, com Yonara. Também aos 13, mas da segunda etapa, Vânia deixou tudo igual, de pênalti. A igualdade durante os 90 minutos levou a decisão da vaga à final às penalidades. Foram dez cobranças, cinco para cada lado, onde Stefane, do Vila, se destacou ao defender o chute de Siméia, o primeiro das mineiras. A batida de Idalana, camisa 8 das Tigresas, decretou a classificação das anfitriãs.