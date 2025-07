O Chelsea (Inglaterra) derrotou o Palmeiras por 2 a 1, na noite destas sexta-feira (4) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Estados Unidos), para garantir presença nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, onde terá pela frente o Fluminense, que mais cedo derrotou o Al-Hilal (Arábia Saudita) por 2 a 1 no Camping World Stadium, em Orlando.