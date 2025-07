No duelo entre a equipe de menor investimento das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e uma das equipes de maior poderia financeiro da competição, o Fluminense derrotou o Al-Hilal (Arábia Saudita) por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (4) no Camping World Stadium, em Orlando, e se classificou para as semifinais, dando uma prova de que o futebol ainda é um esporte que ainda é decidido por fatores além do poder de investimento dos times.