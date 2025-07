Calderano perde competição nos EUA por questão burocrática com visto

Número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano não poderá disputar o WTT Grand Smash dos Estados Unidos, em Las Vegas, devido a um problema inédito com o visto de entrada no país. A competição - similar a um Grand Slam - é uma das principais do circuito mundial de tênis de mesa e tem início nesta sexta-feira (4). O atleta foi informado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB), órgão público do país, que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba em 2023. Calderano tem cidadania e passaporte portugueses, que usufruem de isenção de visto para entrar nos EUA, assim como os demais cidadãos de países integrantes da União Europeia. Número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano não poderá disputar o WTT Grand Smash dos Estados Unidos, em Las Vegas, devido a um problema inédito com o visto de entrada no país. A competição - similar a um Grand Slam - é uma das principais do circuito mundial de tênis de mesa e tem início nesta sexta-feira (4). O atleta foi informado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB), órgão público do país, que não estava mais elegível para a dispensa de visto por ter ido a Cuba em 2023. Calderano tem cidadania e passaporte portugueses, que usufruem de isenção de visto para entrar nos EUA, assim como os demais cidadãos de países integrantes da União Europeia.

Assine agora "Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos", lamentou o atual vice-campeão mundial de tênis de mesa. O brasileiro viajou à Cuba para disputar o Campeonato Pan-Americano e o torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 – ambos os eventos foram organizados pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Acostumado a viajar aos EUA, o mesatenista solicitou, como de costume, dispensa do visto ao Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, na sigla em inglês). No entanto, mediante à demora na confirmação do pedido, Calderano buscou informações sobre a lentidão no processo de autorização junto à Alfândega e Proteção de Fronteiras (CPB). Então descobriu o motivo da não-autorização: a ida à Cuba em 2023. Daí em diante, a equipe do atleta foi em busca do visto emergencial, contanto inclusive com o apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC). Calderano conseguiu a aprovação de um agendamento emergencial, mas, segundo a assessoria do atleta, não houve disponibilidade para uma entrevista consular que o permitisse chegar a tempo de competir em Las Vegas.