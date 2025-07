João Fonseca crava outra vitória em Wimbledon e avança à 3ª rodada

Entre tantas façanhas realizadas neste ano, o jovem tenista carioca João Fonseca, de 18 anos, conseguiu outras proezas nesta quarta-feira (2) ao vencer a segunda partida seguida na chave de simples do Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). Com o triunfo sobre o norte-americano Jenson Brooksby (3 sets a 1), Fonseca se tornou o mais jovem a garantir presença na terceira rodada da disputa masculina de simples nos últimos 14 anos. Ele está prestes a completar 19 anos, mas tem exatos 18 anos e 326 dias. Até esta quarta-feira (2), o mais jovem havia sido o australiano Bernard Tomic, que alcançou as quartas de final de Wimbledon com 18 anos e 255 dias.