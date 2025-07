Com um ótimo desempenho no último quarto, a seleção brasileira feminina de basquete conseguiu seu segundo triunfo em dois jogos na AmericupW (Copa América feminina) ao derrotar o Canadá, nesta segunda-feira (30) em Santiago (Chile), por 74 a 65. O Brasil havia estreado contra a Argentina, no último sábado (28), com vitória por 71 a 50.