PSG goleia Inter Miami e avança às quartas de final da Copa de clubes

O duelo, realizado em Atlanta, foi dominado pelo PSG desde o começo. Logo aos cinco minutos, o português João Neves abriu o placar de cabeça, completando falta cobrada pelo lado esquerdo do ataque do time francês.

Com o resultado, conquistado com gols marcados todos no primeiro tempo, a equipe francesa aguarda pelo vencedor do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, ainda neste domingo, para saber quem enfrentará na próxima fase. João Neves (2), Aviles (contra) e Hakimi marcaram os gols do PSG.

O PSG ainda marcou mais um nos acréscimos, quando Hakimi pegou rebote do próprio chute no travessão e estufou as redes do Inter Miami.

Na segunda etapa, com o jogo já resolvido, as atrações ficaram por conta do craque argentino Lionel Messi, tentando marcar um gol de honra, e a entrada de Ousmane Dembélé, que chegou lesionado aos Estados Unidos e ainda não havia estreado na competição. Ele entrou em campo aos 16 minutos, no lugar de João Neves.