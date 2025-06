Botafogo e Palmeiras abrem oitavas de final do Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa chegou à fase das oitavas de final. E a primeira atração é um confronto entre duas equipes brasileiras que viram a rivalidade entre elas aumentar nos últimos anos. Botafogo e Palmeiras medem forças, a partir das 13h (horário de Brasília) deste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.