O brasileiro Italo Ferreira foi o grande destaque desta quinta-feira (26) na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe. Com direito a um incrível aéreo que lhe garantiu um 9,33 (a maior pontuação em uma única onda do evento até aqui), o potiguar superou o norte-americano Crosby Colapinto por 14,33 a 13,30 nas águas da praia de Itaúna para se garantir nas quartas de final.