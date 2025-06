Bia Haddad e João Fonseca caem em preparatórios e rumam para Wimbledon

Únicos tenistas brasileiros confirmados na chave principal do Torneio de Wimbledon, cujos jogos começam na próxima segunda-feira (30), Beatriz Haddad Maia e João Fonseca se despediram dos torneios preparatórios em piso de grama. Atual 21ª no ranking, Bia foi superada por um duplo 7/5 pela italiana Jasmine Paolini, número 4 do mundo, em duelo das quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha). Apesar da eliminação, a paulista subirá uma posição e entrará no top 20 na próxima atualização do ranking da Women’s Tennis Association (WTA), a Associação de Tênis Feminino. A paulista encadeou uma sequência ininterrupta de jogos em piso de grama: no último domingo (22), ela foi campeã de duplas do WTA 250 de Nottingham (Inglaterra), ao lado da alemã Laura Siegemund.