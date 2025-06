Bia Haddad avança às oitavas de final de torneio WTA 500 na Alemanha

Já confirmada na chave principal do Torneio de Wimbledon a partir da semana que vem, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia avançou às oitavas de final da chave de simples do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), disputada em piso de grama. Nesta terça-feira (24), a paulista número 21 do mundo despachou a norte-americana Ashlyn Krueger (31ª no ranking) com vitória tranquila por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), dois dias após faturar o título de duplas no WTA 250 de Nottingham, ao lado da alemã Laura Siegemund.