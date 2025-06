João Fonseca avança em ATP de Eastbourne, último antes de Wimbledon

O jovem tenista brasileiro João Fonseca avançou às oitavas de final do do ATP 250 de Eastboune (Inglaterra), último torneio preparatório para o Grand Slam de Wimbledon, cuja chave principal no próximo dia 30. Nesta segunda-feira o carioca de 18 anos, atual 57º no ranking mundial, venceu de virada o jogo de estreia contra o belga Zizou Bergs (50º) por 2 sets a 1, seu primeiro triunfo em piso de grama como tenista profissional. O próximo adversário será o norte-americano Taylor Fritz, número cinco do mundo. O jogo está programado para quarta (25), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.