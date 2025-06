Definidas as 12 convocadas da seleção para a AmeriCupW de basquete

A técnica da seleção brasileira feminina de basquete, a norte-americana Pokey Chatman, definiu as 12 convocadas que disputarão a AmeriCupW, a Copa América da modalidade, em Santiago (Chile). O anúncio da lista ocorreu nesta segunda-feira (23), um dia após a equipe derrotar o Canadá, por 74 a 55, em amistoso disputado na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. Atual campeã do torneio e com time renovado, a amarelinha estreará contra a Argentina no próximo sábado (28), às 15h10 (horário de Brasília), pelo Grupo A (que tem ainda Canadá, República Dominicana e El Salvador). Quem conquistar o título, garante vaga direta na Copa do Mundo de Basquete 2026, na Alemanha.

Entre as convocadas estão três atletas que se destacaram no jogo contra as canadenses: a jovem armadora Bella Nascimento - cestinha da partida, com 19 pontos – e as alas Vitória Marcelino (18 pontos) e Catarina Ferreira (12). Duas delas (Bella e Catarina) fazem parte do quarteto de jovens talentosas que vêm brilhando no basquete universitário norte-americano. As outras duas são a ala ala/pivô Manu e a ala Ayla. A seleção em Santiago contará também com a armadora Alana Gonçalo; a ala/armadora Carina; a ala Emanuely Oliveira; as alas/pivô Thayná Silva e Damiris; e as pivôs Aline Moura e Kamilla Cardoso. Confira ao final do texto a lista completa das atletas e seus respectivos clubes.