O Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A classificação veio mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid (Espanha), na tarde desta segunda-feira (23) no Rose Bowl, na Califórnia. Após este revés, e a vitória de 2 a 0 do PSG (França) sobre o Seattle Sounders (EUA), o Alvinegro de General Severiano avançou como segundo colocado do Grupo B.