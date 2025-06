Tênis de mesa: Calderano busca dois títulos em torneio na Eslovênia

O brasileiro Hugo Calderano pode encerrar o fim de semana campeão em dose dupla. Neste domingo (22), o número 3 do ranking da WTT (sigla, em inglês, para Tênis de Mesa Mundial) enfrenta o francês Alexis Lebrun (12º) às 6h40 (horário de Brasília), pela semifinal da chave individual do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia.

Além disso, o carioca de 28 anos decide, às 8h30, o título de duplas mistas do torneio, ao lado de Bruna Takahashi. A parceria brasileira terá pela frente os sul-coreanos Lim Jonghoo e Shin Yubin, medalhistas de bronze na Olimpíada de Paris e no Campeonato Mundial deste ano, em Doha, no Catar.

Neste sábado (21), Hugo esteve duas vezes em ação, ambas pela chave individual. No primeiro confronto do dia, ele superou Kao Cheng-Jui (23º), de Taipei, por 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/8, 6/11, 11/8 e 11/5. Depois, nas quartas de final, o carioca bateu o croata Tomislav Pucar (37º) por 3 a 0 (11/4, 11/6 e 11/8). O brasileiro é o atual campeão do torneio.

Na disputa individual feminina, Bruna Takahashi não teve a mesma sorte. Número 17 do mundo entre as mulheres, a paulista caiu nas oitavas de final, superada por Yuling Zhu (19ª), de Macau, por 3 sets a 1, com parciais de 7/11, 12/10, 7/11 e 5/11.

O WTT Star Contender de Liubliana dá 600 pontos ao campeão e tem premiação de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão).