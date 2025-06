Brasileirão Feminino A3: Itabirito e Vila Nova empatam pela semifinal

O Vila Nova conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols de Vânia. Aos 23, ela aproveitou um vacilo da defesa mineira, entrou na área e deixou tudo igual. Aos 34, a camisa 7 recebeu a bola na entrada da área pela direita, arriscou dali mesmo e marcou um golaço.

Com o principal objetivo da temporada alcançado, os times foram a campo leves e proporcionaram um jogo movimentado. O Itabirito saiu na frente, aos 14 minutos, com Giovana, que ganhou a disputa de bola na entrada da área e finalizou na saída da goleira.

Itabirito e Vila Nova se garantiram no confronto deste sábado por terem superado Pérolas Negras e Operário-MS, respectivamente, nas quartas de final. A presença nas semifinais assegurou à dupla o acesso à Série A2 (segunda divisão) do Brasileirão em 2026.

Os dois clubes se reencontram no dia 5 de julho, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, também com transmissão ao vivo da TV Brasil . Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga na final será nos pênaltis.

O Itabirito buscou o empate aos 4 minutos do segundo tempo, com Evelin, de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita. Aos 37 minutos, o Vila retomou a dianteira do placar com Naytielle, que foi lançada na área e não desperdiçou. Nos acréscimos, as mineiras igualaram novamente. Aninha cruzou pela esquerda e Ludmila cabeceou para o gol, evitando a derrota das anfitriãs.

Neste domingo (22), a TV Brasil transmite o jogo de ida da outra semifinal da Série A3, entre Doce Mel e Atlético-PI. A bola rola no Waldomirão, em Jequié, na Bahia, às 11h. Os clubes baiano e piauiense também estão assegurados na Série A2 do ano que vem.