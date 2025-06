TV Brasil transmite semifinais do Brasileirão Feminino A3

Neste fim de semana, aexibe dois jogos de ida das semifinais do. No sábado (21), às 10h50, o Itabirito recebe o Vila Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). No domingo (22), também às 10h50, o duelo será entre Doce Mel e Atlético Piauiense, no Waldomirão, em Jequié (BA). Os confrontos de volta serão disputados nos dias 5 e 6 de julho.