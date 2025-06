Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas em torneio na Eslovênia

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram nesta quinta-feira (19) às quartas de final de duplas mistas do WTT Star Contender Liubliana (Eslovênia). Eles asseguraram a classificação após derrotarem a parceria número 3 do mundo, formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem (Hong Kong). Calderano e Takahashi cravaram a vitória por 3 sets a 1 em, aproximadamente, 28 minutos de jogo, com parciais de 11/6, 9/11, 11/5 e 11/8. O duelo das quarta será nesta sexta (20), às 6h (horário de Brasília), contra os alemães Wim Verdonschot e Franziska Schreiner.