Vôlei: seleção feminina bate Bélgica na 2ª semana da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei abriu com vitória a segunda semana da Liga das Nações em Istambul (Turquia). Nesta quarta-feira (18), a amarelinha derrotou a Bélgica por 3 a 1 (25/22, 24/26, 25/16 e 25/15) e segue na quinta posição na classificação geral, após quatro vitórias (República Tcheca, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica) e uma derrota (Itália). Atual vice-líder no ranking mundial, o Brasil encara o Canadá (9º) na próxima sexta (20), a partir das 13h30 (horário de Brasília). A seleção busca um título inédito no torneio.