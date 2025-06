O Sesi Franca garantiu o tetracampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil) após derrotar o Minas por 86 a 73, na noite desta quarta-feira (18) no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o Pedrocão, em Franca. Com esta vitória o Rolo Compressor fechou a série melhor de cinco das Finais em 3 a 1.