Caravana roda o país com ex-atletas do futebol feminino

Uma oportunidade de estar ao lado de mulheres que fizeram história no futebol. Essa é chance que crianças e jovens têm ao participar da, que começou a rodar o país em junho e vai até dezembro, com a presença de jogadoras de destaque e uma série de atividades. O evento antecede afeminina que reunirá times de 32 países, no Brasil, em 2027.

A primeira de 25 paradas da caravana ocorreu nesta terça-feira (17), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e contou com presença da ex-artilheira do Internacional e da seleção brasileira, Duda Luizelli. A ex-atleta, hoje gestora, defendeu a seleção colorada e a nacional, fazendo parte de uma geração pioneira do futebol feminino. Mais cedo, ela atendeu fãs, participou de oficinas e atividades com outras jogadoras e crianças nas instalações interativas e imersivas do projeto, que ocorrem dentro e fora de um caminhão.

Duda começou a jogar bola criança, no condomínio em que morava, no Rio Grande do Sul, com apoio dos pais e de um ídolo do Inter, o ponta-direita Valdimiro Vaz Franco. Com 13 anos, ela entrou no time feminino, sendo a mais nova entre atletas em campo. Muitos gols e títulos depois, inclusive, fora do país, no Milan e no Verona, na Itália, Duda montou uma escolinha para meninas, em Porto Alegre, que já tem três décadas. Ela também coordenou o Departamento de Futebol do Internacional e seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com Duda, a intenção da caravana é divulgar trajetórias e o valor do futebol feminino, assim como preparar o público para prestigiar a Copa do Mundo feminina.

Além de Duda, a caravana vai fazer eventos em 24 cidades e no Distrito Federal, com outras jogadores de peso, como Formiga, única atleta feminina a disputar sete copas do mundo e sete olimpíadas, Cris Rozeira, a maior artilheira olímpica do futebol feminino, além de Tamires, que é lateral da Seleção e do Corinthians.