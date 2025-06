Brasil fatura prata e bronze no 3º dia do Mundial de Judô na Hungria

O Brasil subiu duas vezes ao pódio neste domingo (15), terceiro dia do Campeonato Mundial de Judô em Budapeste (Hungria), primeira grande competição do ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles (2028). Duas vezes medalhista olímpico, o gaúcho Daniel Cargnin foi vice-campeão na categoria dos 73 quilos, e a paranaense Shirlen Nascimento, estreante na competição, levou a medalha de bronze nos 57 kg. A competição, que vai até a próxima sexta-feira (20), reúne ao todo 556 judocas de 93 países, entre eles 18 atletas brasileiros, entre eles judocas experientes em torneios internacionais como Beatriz Souza (78 kg), Rafaela Silva (63 kg), Rafael Macedo (90 kg) e Leonardo Gonçalves (100 kg).

A prata conquistada neste domingo (15) por Cargnin teve um significado especial: ele quebrou um jejum de oito anos sem finalistas brasileiros na disputa masculina do Mundial. Além disso, o judoca gaúcho de 27 anos, duas vezes bronze olímpico - por equipes em Paris 2024 e no individual dos 66 quilos (kg) em Tóquio 2020 – voltou a competir recentemente, após oito meses longe dos tatames, logo depois dos dos Jogos de Paris. Durante o período, ele tratou de lesões no tornozelo e no ombro. Ele retornou às competições em abril, no Campeonato Pan-Americano e Oceania em Santiago (Chile), já arrematando prata no individual e ouro na disputa por equipes.