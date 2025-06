Seleção feminina terá Marta, Jhonson e Dudinha na Copa América

O técnico Arthur Elias convocou nesta segunda-feira (9) as 23 jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol que irão em busca do nono título da Copa América. O torneio continenal começa em 12 de julho em Quito (Equador), com a participação de 12 nações. No ataque, o treinador manteve a camisa 10 Marta (Orlando Pride~/EUA), que retornou à seleção nos últimos amistosos contra o Japão, e também as revelações Dudinha (São Paulo) e Jhonson (Corinthians), ambas com 19 anos, que balançaram as redes contra as asiáticas.O poder ofensivo da amarelinha conta ainda com Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Gotham FC/EUA), Gio e Luany (ambas do Atlético de Madrid/Espanha), além de Kerolin (Manchester City/Inglaterrra).