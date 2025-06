O São Paulo goleou o Bragantino por 4 a 0, neste sábado (7) no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e garantiu a classificação para as quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Atransmitiu ao vivo o confronto válido pela 13ª rodada da primeira fase da competição.