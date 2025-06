Brasileirão Feminino: TV Brasil transmite dois jogos neste sábado

A TV Brasil exibe, neste sábado (7), dois confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. Às 16h45, Bragantino e São Paulo enfrentam-se em Santana de Parnaíba (SP). Pouco depois, às 20h45, o Real Brasília recebe o Palmeiras para jogo disputado no Distrito Federal. Ambas as partidas são válidas pela 13ª rodada da competição. exibe, neste sábado (7), dois confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. Às 16h45,enfrentam-se em Santana de Parnaíba (SP). Pouco depois, às 20h45, opara jogo disputado no Distrito Federal. Ambas as partidas são válidas pela 13ª rodada da competição.

As transmissões podem ser acompanhadas de todo o país pelas emissoras parceiras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, basta acessar a página tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. A cobertura esportiva tem espaço garantido na tela da TV Brasil. Neste ano, o canal já transmitiu partidas de campeonatos estaduais de futebol e a final da Copa Verde. O esporte feminino ocupa posição de destaque. Além desta modalidade, a emissora também exibe a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa). Com o fim da 12ª rodada, o Cruzeiro está isolado na 1ª posição. O Bragantino está em 8º e o São Paulo em 3º. Real Brasília está na 13ª posição e o Palmeiras ocupa o 6º lugar. Videocast Copa Delas Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no Youtube. A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes.