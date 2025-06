Vitória no time-break! ✔️

Invencibilidade! ✔️

Maracanãzinho lotado! ✔️

Festa da torcida brasileira! ✔️



A seleção feminina venceu, neste sábado, a Alemanha por 3 sets a 2 (25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8) no ginásio do Maracanãzinho