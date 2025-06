Número 1 do mundo, Sabalenka avança à final inédita em Roland Garros

A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, uma especialista em quadras duras, ouviu durante anos que as quadras de saibro não eram para ela, mas, nesta quinta-feira (5), depois de chegar à sua primeira final de Roland Garros, ela disse que vencer o Aberto da França teria um significado muito especial.

Sabalenka superou a tetracampeã Iga Swiatek em três sets para conquistar um lugar na partida decisiva, no sábado.

A coleção de três títulos de Grand Slam de Sabalenka inclui conquistas consecutivas do Aberto da Austrália em 2023 e 2024, além do título do Aberto dos EUA no ano passado. Ambos os torneios são disputados em quadras duras, que se encaixam perfeitamente com o jogo de força e velocidade da bielorrussa.

"Bem, isso vai significar tudo para mim e para a minha equipe, porque tenho que dizer que quase toda a minha vida me disseram que essa (quadra de saibro) não é a minha praia, e então eu não tinha nenhuma confiança", disse ela em entrevista coletiva. "No passado, não sei por quantos anos, conseguimos desenvolver muito meu jogo, então me sinto muito confortável nessa superfície e realmente gosto de jogar no saibro", acrescentou.