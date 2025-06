O Brasil não jogou bem e empatou sem gols com o Equador, na noite desta quinta-feira (5) no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil, na partida que marcou o início da era Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Atransmitiu a partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.