SP Open confirma presença de Bia Haddad, Luisa Stefani e Laura Pigossi

O SP Open – torneio do calendário oficial da elite do tênis feminino mundial - confirmou a presença das principais atletas brasileiras na primeira edição do evento, que ocorrerá entre 5 e 14 de setembro. O público poderá ver de perto a ex-top 10 Beatriz Haddad Mai (atual 23ª no ranking mundial), as medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi (a dupla garantiu bronze, primeira medalha do país no tênis, nos Jogos de Tóquio 2021), Carol Meligeni (bronze nas duplas dos Jogos Pan-Americanos de Lima) e Ingrid Martins (93ª), além das adolescentes Nauhany Silva e Victoria Barros, revelações do tênis feminino juvenil.