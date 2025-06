Jhonson decide e Brasil volta a derrotar Japão em amistoso

Em seu último compromisso antes de o técnico Arthur Elias realizar a convocação para a Copa América, o Brasil derrotou o Japão por 2 a 1 em partida amistosa, na noite desta segunda-feira (2) no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Este foi o segundo triunfo das brasileiras sobre as nipônicas, após o 3 a 1 da última sexta-feira (30) na Neo Química Arena.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o objetivo de rodar a equipe, Arthur Elias optou por novas caras na equipe titular, entre elas a Rainha Marta, que começou uma partida pela seleção brasileira pela primeira vez desde a disputa dos últimos Jogos Olímpicos (no primeiro amistoso com as japonesas, a camisa 10 do Brasil começou no banco).