Capitã e líder no Brasileirão Feminino, Isa Haas se firma na seleção

Titular da seleção brasileira e capitã do Cruzeiro, líder disparado do Campeonato Brasileiro Feminino, ─ transmitido ao vivo pela─ a zagueira Isa Haas, de 24 anos, celebrou o momento especial na ainda jovem carreira. A atleta concedeu entrevista àdepois da vitória brasileira sobre o Japão, por 3 a 1 , em amistoso disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, na última sexta (30).

"Não sei o que a vida tem pela frente, tomara que coisas muito boas. Estou curtindo esse momento, aprendendo muito. Tem muitos desafios diferentes, outros facilitadores, mas muito feliz com o que vivo aqui [na seleção] e no clube. E que as coisas continuem cada vez mais, principalmente com muito trabalho", disse Isa Haas.

A defensora foi convocada pela primeira vez à seleção principal em outubro do ano passado, quando atuava no Internacional, e não demorou a ganhar a confiança do técnico Arthur Elias. As sete partidas pelo Brasil foram sempre como titular. A estreia foi no empate por 1 a 1 contra a Colômbia, em amistoso no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). No duelo seguinte, novamente na cidade capixaba e diante do mesmo rival, a zagueira abriu caminho para a vitória por 3 a 1, com um gol de cabeça na etapa inicial.

No Cruzeiro, para onde se transferiu em 2025, Isa Haas comanda a defesa menos vazada do Brasileirão, com nove gols sofridos em 12 rodadas.

Invictas, as Cabulosas lideram a competição com 32 pontos, sete a mais que o Corinthians, segundo colocado. Apesar de restarem três jogos para o fim da primeira fase, as mineiras estão garantidas nas quartas de final desde a 10ª rodada. A única derrota da temporada foi ainda na Supercopa do Brasil, em março, para o Timão por 1 a 0, pela semifinal.