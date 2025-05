Julgamento sobre morte de Maradona é anulado após escândalo com juíza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A morte em 2020 do astro do futebol argentino por insuficiência cardíaca enquanto se recuperava de uma cirurgia abalou o país. Sete membros de sua equipe médica foram acusados de homicídio por negligência em um julgamento que começou em 11 de março.

Os réus negaram as acusações de "homicídio simples com dolo eventual" no tratamento de Maradona. Eles enfrentavam penas de prisão de oito a 25 anos.

A data do novo julgamento não foi anunciada inicialmente e não foram nomeados novos juízes.

A decisão de quinta-feira (29) veio depois que uma de três juízes do caso, a juíza Julieta Makintach, renunciou na terça-feira (29) diante das alegações de violação ética.