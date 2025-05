Beatriz Haddad Maia cai na estreia em Roland Garros

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na segunda rodada, Baptiste vai enfrentar a japonesa Nao Hibino, número 196 do ranking, que derrotou a compatriota Moyuka Uchijima, 61ª, por 2 sets a 0.

Com a queda de Bia, Fonseca é o único brasileiro na chave de simples, já que o cearense Thiago Monteiro caiu na estreia, ainda no domingo, 25, diante do tcheco Vit Kopriva. Nas duplas, o Brasil tem sete representantes: Bia Haddad (com a alemã Laura Siegemund) e Luisa Stefani (com a húngara Tímea Babos) no feminino; e Rafael Matos/Marcelo Melo, Fernando Romboli (com o australiano JP Smith), Orlando Luz (com o croata Ivan Dodig) e Marcelo Demoliner (com o chileno Nicolas Jarry). (com Agência Estado)