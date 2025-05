Com Casemiro e sem Neymar, Ancelotti faz primeira convocação na CBF

Começou a Era Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Na tarde desta segunda-feira (26), na Barra da Tijuca (RJ), o técnico foi apresentado e anunciou sua primeira convocação. A lista traz a volta do volante Casemiro, do Manchester United; do lateral – que também atua como zagueiro – Danilo, do Flamengo; além da ausência de Neymar, voltando de lesão no Santos. Começou a Era Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Na tarde desta segunda-feira (26), na Barra da Tijuca (RJ), o técnico foi apresentado e anunciou sua primeira convocação. A lista traz a volta do volante Casemiro, do Manchester United; do lateral – que também atua como zagueiro – Danilo, do Flamengo; além da ausência de Neymar, voltando de lesão no Santos.

Em coletiva de imprensa, Ancelotti afirmou que foi recebido com carinho no Brasil e vem para trazer a era de títulos de volta à Seleção Brasileira. "É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho", celebrou o técnico italiano. Lista de convocados Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians) Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo) Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior (Real Madrid).

Boas-vindas Durante a cerimônia, entre diversas mensagens de personalidades do esporte verde e amarelo, Luiz Felipe Scolari (técnico pentacampeão mundial em 2002) deixou as boas-vindas ao novo comandante da Seleção. “É uma alegria, uma satisfação, uma felicidade estar contigo. E que desejamos o melhor possível. Seja a pessoa que sempre foi e vai conseguir no Brasil tudo aquilo que conseguiu na sua vida. Tudo de bom! E o melhor para o nosso Brasil ".

Entre outros grandes nomes do futebol brasileiro a deixarem uma mensagem de boas-vindas a Ancelotti estavam Zico, Bebeto, Gérson "Canhotinha de Ouro" e Rivelino. Maior campeão da Champions League, com cinco títulos (três pelo Real Madrid e dois pelo Milan), e único técnico a conquistar os campeonatos nacionais das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), ele tem como desafio garantir a classificação para o Mundial do próximo ano, nos Estados Unidos, e ir em busca do hexa da Copa. O próximo jogo do Brasil é contra o Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil, no dia 5 de junho, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A primeira reunião do grupo sob orientação de Carlo Ancelotti se encerra no dia dez de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Paraguai.