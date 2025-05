Bia Haddad perde em Estrasburgo, mas vai com moral para Roland Garros

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A brasileira não resistiu à cazaque Elena Rybakina (12ª no ranking), que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9 no tie-break), 6/1 e 6/2, em duas horas e 46 minutos de partida.

As competições nível WTA 500 são as de terceira maior importância no circuito de tênis feminino, atrás dos WTA 1.000 e dos Grand Slams (como são chamados os quatro maiores eventos da modalidade).

O torneio de Estrasburgo, inclusive, foi o último de Bia antes do segundo Grand Slam da temporada: Roland Garros, que começa no domingo (25), em Paris. Ela estreia contra Hayley Baptiste (70ª), dos Estados Unidos, em horário a ser definido.



Nas duplas femininas – em que é a 46ª do mundo –, a brasileira terá como parceira em solo francês a alemã Laura Siegemund (25ª).