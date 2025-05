Bia Haddad despacha número 9 do mundo e vai à semifinal em Estrasburgo

Após três horas de partida, a paulista Beatriz Haddad Maia garantiu a classificação às semifinais do WTA 500 de Estrasburgo (França), último torneio antes de Roland Garros. Nesta quinta-feira (22), a paulistana (23ª no ranking) venceu de virada a norte-americana Emma Navarro, atual número 9 do mundo, por 2 de a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (3) e 6/2.