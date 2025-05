São Paulo goleia para assumir 3ª colocação do Brasileiro Feminino

O São Paulo goleou o Real Brasília por 5 a 0, nesta quarta-feira (21) no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), em partida válida pela 12ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida foi transmitida ao vivo pela

Com a vitória em casa, o Tricolor assumiu a 3ª posição da classificação com 24 pontos, um a menos do que o vice-líder Corinthians (que derrotou o América-MG por 1 a 0) e cinco a menos do que o líder Cruzeiro (que ainda entrará em ação nesta rodada). Já a equipe do Distrito Federal permanece com nove pontos após o revés, ocupando a 13ª colocação.

A vitória do São Paulo foi construída com gols da lateral Bia Menezes, aos 15 minutos do primeiro tempo, de Isa Guimarães, aos 31 da etapa inicial, dois de Giovanna Crivelari no segundo tempo (aos 16 segundos e aos 28 minutos) e um de Bruna Calderan, aos 31 da etapa final.

Outros resultados:

Bragantino 2 x 2 Fluminense

América-MG 0 x 1 Corinthians