Surfe: Miguel Pupo e João Chianca vão às oitavas de Margaret River

Os surfistas Miguel Pupo e João Chianca, o Chumbinho, foram os únicos a avançarem às oitavas de final de um total de oito brasileiros que competiram no round 3 da etapa de Margaret River, na costa oeste da Austrália. Na madrugada desta terça-feira (20) deram adeus à competição o líder do ranking Ítalo Ferreira, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Filipe Toledo e Edgard Groggia. Na disputa feminina, Luana Silva se classificou às oitavas no sábado (17), primeiro dia da disputa.

Nascido em Itanhaém, na Baixada Santista, Pupo levou a melhor contra o anfitrião George Pittar na quarta bateria do dia. O brasileiro pegou boas ondas e somou notas 8,00 e 7.27 (total de 15.27) contra 4.83 e 7.00 (11.83) do australiano. Na bateria 10, Chumbinho também sobrou diante do sul-africano Matthew McGillivray. O surfista de Saquarema totalizou 13.93 (notas 8.73 e 5.20) contra 10.87 do oponente (6.00 e 4.87). Com a classificação às oitavas, Chumbinho subiu da 22ª para a 17ª posição no ranking, garantindo presença na segunda metade da temporada.