MP do RS investiga jogador do Juventude por manipulação de apostas

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul (RS) iniciou uma operação para investigar um jogador do Juventude em um caso de manipulação de resultados de apostas. Nesta terça-feira (20), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) cumpriu dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi.