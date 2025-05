#INTxPAL | 2-2 | 2T | 51' - Jogo encerrado no SESC Protásio Alves.



Com gols de Bruna Benites e Belén Aquino, as Gurias empatam com o Palmeiras. O próximo desafio das coloradas será diante do Flamengo, na quinta-feira (22), às 15h, no Rio de Janeiro.❤