Vitor Tavares é ouro em Torneio Internacional de Badminton no Bahrein

Bronze na Paralimpíada de Paris, o paranaense Vitor Tavares faturou a medalha de ouro na classe SH6 (baixa estatura) do Torneio Internacional de Badminton, no Bahrein. Na final disputada no domingo (18), Vitor derrotou o sul-coreano Daesung Lee por 2 sets a 0 (21/16 e 21/14).