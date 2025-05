Bia Haddad estreia com vitória de virada no WTA 500 de Estrasburgo

A paulistana Beatriz Haddad Maia, número 23 do mundo, estreou em grande estilo nesta segunda-feira (19) no WTA 500 de Estrasburgo (França), último torneio antes de Rolando Garros (Paris), o segundo Grand Slam do ano. Após começar a partida perdendo o primeiro set para a dinamarquesa Clara Tauson (22ª no ranking), Bia retomou o domínio do jogo na parcial seguinte, e no último set salvou dois match-points para selar a vitória de virada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, após 2h44min de embate.