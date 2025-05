Sem audiência

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) cancelou a oitiva de Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, marcada para esta segunda-feira, 12. O ex-vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prestaria depoimento sobre uma possível fraude em sua assinatura no acordo que manteve o presidente Ednaldo Rodrigues no poder. Segundo despacho do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, a audiência marcada às 14 horas "perdeu objeto", ou seja, não pôde ser realizada por causa do não comparecimento de uma das partes. (Agência Estado)