O Brasil fechou a participação na etapa de Portimão (Portugal) da Copa do Mundo de ginástica rítmica com a conquista de três medalhas de ouro. A primeira medalha dourada do conjunto formado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Bárbara Galvão, Mariana Gonçalves, Maria Paula Caminha e Ana Luiza Franceschi veio no último sábado (10) no all-around, que consiste na soma das notas das séries mista e simples de uma competição.